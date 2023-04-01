Тюменцев приглашают принять участие в форуме "Утро-2023"

| Фото: storage.myrosmol.ru (архив) | Фото: storage.myrosmol.ru (архив)

Стартовал прием заявок на участие в форуме "Утро-2023", который пройдет в Челябинской области с 24 по 29 июня. Стать его частью смогут 500 инициативных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщили на интерактивном ток-шоу Росмолодежи.

За каждым из регионов закреплен тематический трек. Тюменская область представит "Медиасоздатели Урала", Челябинская область - "Педагоги и наставники", Курганская область - "Команда первых (РДДМ "Движение первых")", Свердловская область - "КультУралИст", Ханты-Мансийский автономный округ - "Добрые люди" и "Молодость и туризм" организует Ямал.

Участников ожидает образовательная программа от ведущих спикеров со всей России. Для молодежи подготовят лекции, экспертные сессии, практики в группах, спортивные соревнования, мастер-классы, тренинги, экскурсии и многое другое.

Напомним, Тюменскую область на "Утро" представят 70 человек. Регистрация открыта по ссылке.

Кроме этого, на ток-шоу рассказали о нововведениях линейки других форумов, в которую вошли 16 всероссийских, 8 окружных и один международный "Евразия Global". В 2023 году они пройдут под общей темой: "Мы можем больше, когда #МЫВМЕСТЕ". Подробнее можно узнать в группе Росмолодежи.