  • 13 апреля 202313.04.2023четверг
  • USD82,0934
    EUR89,7599
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Один человек погиб при пожаре в Сладковском районе

Происшествия, 13:27 13 апреля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Один человек погиб при пожаре в Сладковском районе в ночь на 13 апреля, сообщает управление МЧС России по Тюменской области. Пять человек эвакуировались самостоятельно.

Сообщение о возгорании дома по ул. Гагарина в с. Усово поступило на пульт оперативного дежурного в 00 часов 55 минут. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом горел по всей площади.

В ликвидации были задействованы шесть человек личного состава и три спецмашины. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:56 13.04.2023Краденым ноутбуком расплатился северянин за ужин в тобольском кафе
14:23 13.04.2023Центробанк напомнил жителям Тюменской области, что не работает с физическими лицами и не звонит им
13:27 13.04.2023Один человек погиб при пожаре в Сладковском районе
13:05 13.04.2023Тюменца на шесть лет отправили в колонию за наркотики