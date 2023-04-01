Один человек погиб при пожаре в Сладковском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Один человек погиб при пожаре в Сладковском районе в ночь на 13 апреля, сообщает управление МЧС России по Тюменской области. Пять человек эвакуировались самостоятельно.

Сообщение о возгорании дома по ул. Гагарина в с. Усово поступило на пульт оперативного дежурного в 00 часов 55 минут. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом горел по всей площади.

В ликвидации были задействованы шесть человек личного состава и три спецмашины. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.