Один человек погиб при пожаре в Сладковском районе
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Один человек погиб при пожаре в Сладковском районе в ночь на 13 апреля, сообщает управление МЧС России по Тюменской области. Пять человек эвакуировались самостоятельно.
Сообщение о возгорании дома по ул. Гагарина в с. Усово поступило на пульт оперативного дежурного в 00 часов 55 минут. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом горел по всей площади.
В ликвидации были задействованы шесть человек личного состава и три спецмашины. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.