Тюменцы на открытом лектории обсудят проблемы музыкального образования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый сезон открытого лектория "Культура 2.0" стартует в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 14 апреля. Участники обсудят музыкальное образование в современном контексте, роль детских школ искусств и грамотное формирование имиджа культурных институций.

Организатор Российский фонд культуры проводит одновременно лектории еще в трех регионах страны. Вход на мероприятие бесплатный. Доступна онлайн-трансляция.

Лекторий проходит в рамках III Культурно-образовательного форума Тюменской области. В нем участвуют 400 специалистов отрасли.

Форум проходит в рамках реализации нацпроекта "Культура".