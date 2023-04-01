В чем преимущества премиальной карты?

| Фото: АО "Тинькофф Банк" | Фото: АО "Тинькофф Банк"

В современном мире использование дебетовой карты уже давно стало неотъемлемой частью жизни каждого человека. Многочисленное количество банков готовы предложить достаточно широкий выбор банковских продуктов, в частности Тинькофф Банк сегодня располагает богатым ассортиментом дебетовых карт, что позволяет каждому человеку без проблем подобрать идеально подходящий продукт. Особого внимания заслуживает металлическая дебетовая карта.

Преимущества карты

Справедливо заметить, что данная карта получила свою широкую популярность вовсе не просто так, а за счет имеющихся многочисленных преимуществ, среди которых можно назвать:

Ареал действия. На сегодняшний день премиальная металлическая карта от Тинькофф действует почти в десятке стран. Речь не только о странах ближнего зарубежья, но также о Европе и Азии;

Кэшбек. Разумеется, данная возможность сегодня предусмотрена на всех разновидностях карт от Тинькофф Банка. Однако, в данном случае речь идет о значительно увеличенном кэшбеке, что позволяет держателю карты экономить собственные денежные средства в еще большем объеме;

Можно использовать для государственных выплат. Не так давно для получения различных государственных выплат все были обязаны перейти на карты системы МИР. Данная карта причислена к этой системе, а потому вполне может использоваться в подобных целях, что очень удобно;

Снятие наличных. С обычных карт снять денежные средства без комиссии можно исключительно внутри страны, в данном случае данная возможность распространяется также и за пределы государственных границ. Таким образом, чувствовать себя комфортно с данной картой можно в любой стране;

Простота оформления. На оформление такой карты потребуется всего лишь несколько минут, поскольку нет необходимости никуда ехать, а все сделать можно из дома через интернет. Когда карта будет готова, курьер привезет ее клиенту в наиболее удобное время;

Защита. Такие карты имеют более надежную защиту денежных средств, так что мошенники даже теоретически не смогут навредить клиенту;

Начисление процентов на остаток по счету. Ежемесячно на оставшуюся сумму на счету клиенту начисляются проценты. Так что держатели карт могут еще и зарабатывать. Однако, процент начисления зависит от суммы, которая находится на счету на данный момент, поэтому с процентными ставками надо ознакомиться заранее.

Информация предоставлена Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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