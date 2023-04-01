В Ишиме утонул 10-летний мальчик
Тело 10-летнего мальчика нашли в водоеме старицы Исток, расположенном в Ишиме 12 апреля в вечернее время. Ребенок во время игры, провалился под лед и не смог выбраться, сообщает управление СК РФ по Тюменской области.
По данному факту следственными органами областного Следственного комитета РФ проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.
В ведомстве напоминают, что водоем – место повышенной опасности, выходить на лед весной нельзя. Перед вскрытием рек и озер лед тает, превращаясь в рыхлую массу, а снизу подтачивается течением. Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Следственное управление обращает внимание взрослых на необходимость провести с детьми беседы об опасностях весеннего льда.