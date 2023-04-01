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Дмитрий Сычев станет куратором "Школы футбола" в Тобольске

Спорт, 08:12 17 апреля 2023

СИБУР | Фото: СИБУР

Пройти отбор в "Школу футбола" приглашают юных спортсменов из Тобольска. Программа стартует 30 апреля и будет состоять из двух этапов – просмотровых тренировок и летнего лагеря, куда отправятся 60 лучших спортсменов. Куратор проекта - российский футболист Дмитрий Сычев, сообщает пресс-служба СИБУРа.

В Тобольске по итогам отборочных тренировок для юношей и девушек 2010-2011 годов рождения шесть лучших участников получат путевки в летний спортивный лагерь #SIBURCAMP. в Нижегородской области. Ребят ждут две недели интенсивных тренировок и мастер-классов от звезд российского футбола, познавательные экскурсии по городу. Смена - с 26 июня по 10 июля.

Вместе со спортсменами в лагерь отправятся и их наставники, для которых подготовят образовательную программу, где тренеры смогут перенять опыт приглашенных специалистов федерального уровня.

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# СИБУР , Тобольск , футбол

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