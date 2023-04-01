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Отец пятерых детей из Казанского района стал пешеходом за пьяную езду

Происшествия, 16:31 14 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За повторную пьяную езду многодетного отца из Казанского района лишили водительских прав на два года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Кроме того, мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ.

Суд установил, что 20 ноября 2022 года водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал по ул. Карла Маркса в с. Казанское, где его задержали сотрудники полиции. Мужчина прошел медосвидетельствование, по результатам которого установлено алкогольное опьянение – 0,38 мг/л.

Ранее судимый мужчина уже был лишен прав за пьяную езду, но должных выводов для себя не сделал, несмотря на то, что один воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. В судебном заседании селянин вину признал полностью.

По месту жительства подсудимый характеризуется удовлетворительно, официально не трудоустроен и не состоит на учете у врачей. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ и лишил водительских прав.

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# Казанский район , пьяная езда , суд

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