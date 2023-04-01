Ишимские аграрии первый урожай озимого чеснока получат в 2023 году

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Полеводы ООО "Страна Агро" Ишимского района впервые осенью 2022 года посадили озимый чеснок отечественной селекции. Под него отвели 1 гектар пашни.

По информации регионального департамента АПК, сорт озимого чеснока отличает высокая морозостойкость, устойчивость к засухам и продолжительный период лёжкости, при котором он сохраняет вкусовые и товарные качества до 10 месяцев. С одного гектара можно собрать до 3,5 тысяч килограммов овоща.

Ишимские земледельцы ожидают первых всходов.