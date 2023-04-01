В Тюменской области промышленный кешбэк станет доступен сервисным компаниям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

5 % промышленный кешбэк начнет распространяться на компании, предоставляющие сервисные услуги. В правительстве Тюменской области готовят соответствующие документы.

Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев во время стратегической сессии "Газпром нефти".

С использованием промышленного кешбэка в 2022 году было приобретено оборудования и других материальных ресурсов на сумму почти 10 млрд рублей. Общий объем возмещения составил 400 млн рублей.

Помимо промышленного кешбэка, предприятиям-участникам регионального нефтегазового кластера предлагают включаться в проект "Доращивание": любая организация сможет дорасти до требований и стандартов крупных заказчиков при поддержке правительства Тюменской области.

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"В 2022 году в короткие сроки компании нефтегазового кластера совместно с Институтом нефтегазовых технологических инициатив и правительством Тюменской области смогли разработать и приступить к внедрению отечественного стандарта по добыче трудной нефти. Ранее компании использовали американский стандарт, он ушел из-за санкций", - рассказал Пантелеев.

В работе стратегической сессии очно и онлайн принимают участие около 200 человек. Своих представителей направили 87 компаний из 17 регионов России.

Участникам рассказали о льготах, которые действуют при локализации предприятия в Тюменской области. Это льготная аренда земли - 1 рубль за га, возмещение первого взноса по лизингу и ряд других преференций.

Анжела Лебедева