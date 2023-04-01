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Аромашевцы приступили к занятиям в обновленном центре соцобслуживания

Общество, 18:43 14 апреля 2023

ТГ-канал Игоря Власова | Фото: ТГ-канал Игоря Власова

Ремонт здания завершили в комплексном центре социального обслуживания населения Аромашевского района. Сейчас продолжается переезд и обустройство кабинетов, сообщил в своем Telegram-канале глава района Игорь Власов.

По словам главы, помещения после ремонта стали теплыми и уютными. В некоторых уже начались занятия с детьми и подростками, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Соблюдена доступная среда, появился санузел и душевая кабина. А самое главное, что здание находится в центре села и доступно для всех категорий граждан", - отметила директор центра Елена Симонова.

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# Аромашевский район , Игорь Власов , люди с ОВЗ , социальная работа , социальное обслуживание

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