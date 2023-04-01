В Тюмени для родителей и детей проведут бесплатный семейный мастер-класс

| Фото: из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте

Создать книгу вместе с родителями, поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классе по скрапбукингу предлагают тюменским родителям и детям в студии досуга "Семья+" в Тюменской областной научной библиотеке 29 апреля. Начало - в 13 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Встреча входит в уникальный цикл мероприятий для детей и родителей. В этот раз ее посвятили Всемирному дню книги и авторского права. Присоединиться может любой желающий. Вход свободный.