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В Тюмени для родителей и детей проведут бесплатный семейный мастер-класс

Общество, 08:25 17 апреля 2023

из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте

Создать книгу вместе с родителями, поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классе по скрапбукингу предлагают тюменским родителям и детям в студии досуга "Семья+" в Тюменской областной научной библиотеке 29 апреля. Начало - в 13 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Встреча входит в уникальный цикл мероприятий для детей и родителей. В этот раз ее посвятили Всемирному дню книги и авторского права. Присоединиться может любой желающий. Вход свободный.

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# дети , родители , Тюменская областная научная библиотека

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