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В Тюмени премьер-министр России назвал главные условия развития добычи трудноизвлекаемых запасов

Экономика, 12:31 14 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Главные условия развития добычи трудноизвлекаемых запасов назвал председатель правительства России Михаил Мишустин в Тюмени. Это - наращивание газификации внутри страны для увеличения спроса и создание собственных технологий добычи.

Проблематику обозначил генеральный директор лабораторно-исследовательского центра НОВАТЭК Владимир Соловьев. По его словам для огромной инфраструктуры городов, промыслов, транспорта, которые созданы в добывающих районах важно появление стимулов, чтобы компании могли выйти на освоение трудноизвлекаемых запасов. Это обеспечит стабильный уровень добычи газа.

"Вы абсолютно правы, - надо думать, как сохранить коллективы, инфраструктуру. Но что касается трудноизвлекаемых запасов, здесь будет вопрос спроса: цена на производительность. Насколько спрос это удовлетворит. Экспортные возможности сейчас, к сожалению падают. Значит, нужно наращивать газификацию внутри страны. Необходимо посмотреть насколько это будет с точки зрения экологии возможностей. А также наращивать технологии собственного производства для трудноизвлекаемых запасов", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Находившийся в правительственной делегации глава Минэнерго Николай Шульгинов отметил, что министерство поддерживает необходимость разработки мер поддержки по трудноизвлекаемым запасам газа. В качестве аналога он привел действующую программу по нефти. Для этого, в первую очередь потребуется, выявить необходимые технологии и оценить их стоимость.

Оксана Корнеенкова

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# Михаил Мишустин , разработка , трудноизвлекаемые запасы

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