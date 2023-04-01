Михаил Мишустин в Тюмени рассказал о расширении ресурсной базы СПГ-проектов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

За счет перспективных участков недр Ямала и Красноярского края будет расширена ресурсная база СПГ-проектов. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с коллективом "НОВАТЭК НТЦ" в Тюмени 13 апреля.

Кроме того, он обозначил, что еще одним шагом стал законопроект об экспорте сжиженного природного газа.

"Мы внесли в Госдуму законопроект, который позволит экспортировать СПГ с арктических территорий. И обязательно посмотрим, как довести его объемы экспорта до 100 миллионов тонн через семь лет", - рассказал о принимаемых мерах премьер-министр.

Он подчеркнул, что правительство рассчитывает, что эти меры помогут увеличить экспорт и усилить позиции России на мировом топливном рынке.

Отметим, что компания НОВАТЭК запустила флагманский проект "Ямал СПГ" в 2017 году. Производительность за эти годы удалось увеличить с 16, 5 млн т сжиженного природного газа до 21 млн т. Для выполнения целевых показателей по СПГ необходимо адресное закрепление ресурсной базы и экспортная продажа.

Оксана Корнеенкова