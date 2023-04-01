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Тюменский аргоном рассказал, как самостоятельно проверить кислотность почвы

Общество, 18:32 14 апреля 2023

rosselhoscenter.ru

Агрономы рекомендуют накануне дачного сезона проверить уровень кислотности почвы

Накануне дачного сезона для получения хорошего урожая специалисты рекомендуют проверить уровень кислотности почвы на вашем участке. Определить кислотность почвы можно самостоятельно или предоставить образцы для анализа в агрохимическую лабораторию. Показатель кислотности характеризуется величиной рН. К закислению почвы приводят несколько факторов. Во-первых, внесение минеральных удобрений. Такие удобрения, как аммиачная селитра являются физиологически кислыми. Во-вторых, обильный полив несет в себе опасность вымывания в нижние горизонты солей и минералов из корнеобитаемого слоя.

Для самостоятельной проверки начальник Заводоуковского межрайонного отдела Россельхозцентра, агроном Иван Григорьев рекомендует приобрести рН-метр или лакмусовую бумагу.

Вместе с ней, как правило, продается и шкала, на которой отражена гамма цветов с соответствующими им показателями рН.

"Нужно взять небольшое количество почвы и завернуть в марлю или ткань. Полученный мешочек поместить на 10 – 15 минут в ёмкость с дистиллированной или дождевой (талой) водой, - пояснил он. - Потом опустить в полученную вытяжку лакмусовую бумажку. Полученную окраску бумаги сравнить со шкалой. При показателе рН ниже 6,0 рекомендую проводить работы по известкованию. В специализированных магазинах можно приобрести известь-пушонку. Вносить её можно осенью под зяблевую обработку, а можно весной под перекопку, но не менее, чем за две недели до посадки. Вносить рекомендую из расчета 0,3 кг на 1 м2. Кроме того, раскисление почвы можно проводить с применением древесной золы. Дозировка примерно следующая: 0,2 – 0,3 кг на метр квадратный".

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# агроном , дачи , Россельхозцентр

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