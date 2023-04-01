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Курьер вез через Тюмень около килограмма наркотиков

Происшествия, 17:37 14 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажира такси с крупной партией мефедрона задержала полиция на 40 км трассы Тюмень - Омск. Курьер вез в Омск более 920 гр наркотика для сбыта через систему закладок, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль такси Renault Logan. Пассажир при виде полицейских заметно занервничал.

Автоинспекторы приняли решение провести досмотр. В присутствии понятых полицейские обнаружили в багажном отделении автомобиля четыре полимерных пакета с наркотиками.

Ранее судимый 34-летний житель Искитима Новосибирской области признался, что ехал из Перми в Омск, где собирался расфасовать и сбыть наркотики. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

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# наркотики , уголовное дело

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