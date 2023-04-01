Тюменские монахини поделились секретами выпечки пасхальных куличей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Монахини Богородично-Рождественского Ильинского женского монастыря дали тюменцам советы по выпеканию куличей.

"Все продукты обязательно должны быть свежими. От этого зависят как вкусовые качества, так и то, насколько тесто будет хорошо и быстро подниматься. Нужно взять муку, яйца, сливочное масло, желательно, чтобы оно было домашнее, чистое, светлое молоко, ванилин, изюм, соль и сахар", – поделилась монахиня обители Александра.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Затем нужно разложить тесто по формам, заполнив их на одну треть. При этом изюм не должен быть поверх массы, иначе при выпекании он почернеет.

"Большое количество сливочного масла делает массу эластичной, мягкой. Форму практически не смазывают. Емкости, в которых уложено тесто, необходимо накрыть полотенцем на 15-20 минут, дать тесту подняться. Процесс выпекания занимает 40-60 минут", – поделилась монахиня Александра.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Богородично-Рождественском Ильинском женском монастыре к Светлой Пасхе пекут куличи по старинному рецепту, привезенному настоятельницей Ниной из Оптиной пустыни. Здесь предпочитают классический вариант без добавления цукатов и орехов. Эти добавки, по мнению монахинь, перебивают вкус. А вот в украшении готовой выпечки ограничений нет, здесь уже можно дополнить вид кедровыми орешками и шишками.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин