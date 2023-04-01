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Узнать о лидерах тюменских молодежных сообществ можно в онлайн-каталоге

Общество, 13:36 15 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В новый выпуск каталога социально значимых событий и проектов "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее" вошли лидеры молодежных сообществ региона. Ознакомиться с ним можно на сайте млп2022.рф.

111 лидеров молодежных сообществ подали 152 инициативы на конкурсную программу "Молодежная лидерская премия". Это события и проекты, реализованные в Тюмени и на юге Тюменской области в период с мая 2021 года по сентябрь 2022 года. Среди заявленных экспертный совет выбрал 72 лучших.

С помощью каталога "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее" тюменцы могут ознакомиться с инициативами лидеров молодежных сообществ, найти единомышленников, вдохновиться идеями и создать свои проекты.

Каталог разработан при поддержке Фонда президентских грантов и гранта Губернатора Тюменской области, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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# молодежная политика

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