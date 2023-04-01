50 фирм представят товары для охоты и рыбалки на специализированной выставке в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 участников из разных регионов России презентуют товары на специализированной выставке "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых" в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) в Тюмени с 19 по 23 апреля.

В ней примут участие предприниматели из Екатеринбурга, Златоуста, Ижевска, Краснодарского края, Москвы, Башкортостана, Ворсмы и Самары. Среди предлагаемых товаров — одежда и обувь, лодки и моторы, оборудование и снаряжение, удочки и приманки, ножи и аксессуары, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

Участвуют в выставке и представители туриндустрии. Они презентуют новые и уже проверенные маршруты, свои услуги предложат санатории Тюменской области. Интерактивный стенд VisitTyumen также познакомит с турами по региону.