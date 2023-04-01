На вопросы тюменцев о вакцинации ответят на горячей линии Роспотребнадзора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячую линию по вакцинопрофилактике запустили в Тюменской области в рамках Единой недели иммунизации. Узнать, когда и для чего необходима вакцинация, можно до 28 апреля.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии расскажут, почему не стоит бояться прививок, о национальном календаре профилактических прививок и иммунизации по эпидемическим показаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций.

Обратиться можно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов и в пятницу с 9 до 16 часов 45 минут. Перерыв с 13 часов до 13 часов 45 минут. Телефоны: 8 (3452) 20-34-47, 20-21-07, 8-904-492-92-30.

В Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области готовы ответить на вопросы с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу — с 8 часов до 14 часов 30 минут. Перерыв с 12 часов до 12 часов 30 минут. Телефон: 8 (3452) 68-48-94.

Для жителей муниципальных районов работают горячие линии в территориальных отделах управления Роспотребнадзора по Тюменской области, номера телефонов — по ссылке.