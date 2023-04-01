18 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется Экспертная сессия "Изменения в экологическом законодательстве". 18+

В Тюмени в 10 часов 40 минут в школе №15 (ул. Северная, 1) начнется "Урок цифры" на тему "Квантовые технологии". 0+

В Тюмени в 13 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется информ-досье "Чернобыль: годы спустя". 12+

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени в 14 часов в сквере Журналистов начнется субботник.

В Тюмени в 15 часов в библиотеке истории города имени А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется открытие праздника "Дни исторического и культурного наследия" и ХII городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени". 6+

В Тюмени в 16 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется презентация проекта "По тюменской мостовой", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется "Батл идей" в рамках марафона по подготовке к первому сезону конкурса "Росмолодежь.Гранты". 12+

В Тобольске в 10 часов в Александровском саду начнется пресс-конференция "Тобольск настоящий: сохраняя прошлое". 18+

Интересное в этот день:

1789 — в Тобольске торжественно открыта типография Василия Яковлевича Корнильева. Это была первая типография в Сибири.

1853 — пущена в строй первая в Азии железная дорога (Бомбей—Тхана, 36 км).

1902 — первое применение (в Великобритании) дактилоскопии для опознания преступника.

1924 — в Москве началось регулярное автобусное сообщение.

1925 — образован Международный радиолюбительский союз.

1944 — по Всесоюзному радио прозвучал гимн СССР в новой оркестровой редакции.

1947 — город Южно-Сахалинск стал центром Сахалинской области.

1967 — завершилось строительство Красноярского водохранилища.