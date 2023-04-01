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В Тюменской области пять театральных коллективов получат гранты до 600 тысяч рублей

Общество, 12:25 17 апреля 2023

ИА "Тюменская линия"

Театральные коллективы Тюменской области могут выиграть гранты до 600 тыс. рублей на создание спектаклей. Конкурс по пяти направлениям стартовал 17 апреля, заявки принимают до 17 мая.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, в Тюменской области накоплены отличные примеры, когда театры, в том числе сельские, при финансовой поддержке правительства становились известными на всю Россию благодаря своим постановкам. В прошлом году грантовую поддержку получили шесть театральных проектов на общую сумму 2 млн рублей.

От 300 до 600 тысяч рублей предоставляются на постановку новых спектаклей по произведениям современной драматургии, русской или зарубежной классики, семейных и детских спектаклей, спектаклей в любительском театре, сообщает региональный инфоцентр правительства.

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте. Консультации по телефону 8 (3452) 42-74-29, главный специалист департамента культуры Тюменской области Ольга Носырева.

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# конкурс , культура , театр

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