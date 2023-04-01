Александр Моор: органы местного самоуправления вносят огромный вклад в развитие региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Органы местного самоуправления и инициативные деятельные тюменцы вносят огромный вклад в развитие региона в целом, повышение его инвестиционной привлекательности, создание комфортной среды проживания.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем местного самоуправления.

"Полезная инициатива и активность граждан, неравнодушие, профессионализм, самоотдача представителей органов местного самоуправления и их эффективное взаимодействие с жителями позволяют конкретной территории, а значит и всей Тюменской области уверенно следовать курсу на дальнейшие позитивные социально-экономические преобразования, реализовывать важные для людей крупные и малые проекты для улучшения качества жизни, добиваться на этом пути успеха", - отметил он.

Благодаря объединению усилий и совместной работе органов местного самоуправления заметны положительные изменения, считает Александр Моор. Доказательство тому - лидирующие позиции Тюменской области во всероссийском рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив, а также в национальном рейтинге состояния инвестклимата.

"Эти успешные результаты складываются из достижений всех наших муниципалитетов и эффективного взаимодействия областной и муниципальных команд. В этом году почти половина наших районов отмечает столетие со дня образования. Для каждой территории - это знаковая историческая веха длинною в век", - добавил губернатор.

Он пожелал жителям региона здоровья и счастья, новых идей и энергии для реализации всех планов и программ, а муниципалитетам стабильного поступательного развития.