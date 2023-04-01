Лаек, спаниелей, легавых, гончих и борзых привезут в Тюмень на выставку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка собак охотничьих пород пройдет в 56-й раз на тюменском автодроме ДОСААФ на проезде Воронинские горки 23 апреля, начало - в 10 часов. Заводчики привезут лаек, спаниелей, легавых, гончих, борзых, такс и терьеров и других собак из семейства норных. Вход бесплатный.

"Количество участников варьируется от 150 до 300 человек. Сколько в этот раз будет, пока непонятно. Охотники достаточно консервативные, не все проходят электронную регистрацию, кто-то приезжает сразу на выставку и там регистрируется. Но последние три года эта цифра растет", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта "Охота и рыбалка в Тюмени" Юрий Неверов.

Оценят собак квалифицированные эксперты-кинологи по экстерьеру, родословной и наличию потомков первой генерации. Заводчикам собак, получившим высокие оценки, вручат дипломы, медали и ценные призы. Награждение призеров и парад победителей запланирован на 15 часов. Закрытие - в 17 часов.

Организаторы также отметили, что выставка вызывает большой интерес не только у увлеченных охотников, но и обычных горожан. Часто на мероприятие приходят семьи с детьми. Количество зрителей достигает тысячи человек. Людям хочется вживую посмотреть на различные породы, поговорить со специалистами, узнать больше о культуре охотничьего собаководства, считает Юрий Неверов.

Ежегодно для гостей разворачивают развлекательную программу. В этом году выступят русские народные коллективы, казаки, состоится выставка специализированной техники и розыгрыш призов. Будет работать фотограф, видеооператор, квадрокоптер. "По окончании всех ждет фотоотчет и фильм", - добавил руководитель проекта "Охота и рыбалка в Тюмени".

Подробности размещены в официальной группе во ВКонтакте.

Напомним, в прошлом году было представлено 175 участников из разных регионов России.

Виктория Макарова