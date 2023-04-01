Письма поддержки от жителей Тюменской области отправят в зону проведения СВО вместе с гумпомощью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Письма от посетителей мультимедийной выставки #ВместеСильнее передадут бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. Слова поддержки участникам специальной военной операции написали не только тюменцы, но и жители других регионов: москвичи, челябинцы и даже кустанайцы из Казахстана.

"Эти письма обязательно дойдут до военнослужащих, в свою очередь, мы обеспечим обратную связь. Наши ребята всегда передают спасибо землякам за поддержку, помощь и письма", - рассказала руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия", председатель комитета Тюменской областной думы по соцполитике Ольга Швецова. Она поблагодарила агентство "Тюменская линия" за подготовку интерактиной выставки, где можно было за несколько минут посмотреть, как тюменцы участвовали в кампании по поддержке бойцов спецоперации.

Общественный спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко заверил, что уже на следующей неделе вместе с грузом оборудования, приобретенного для участников СВО в рамках акции "100 миллионов для Победы", письма дойдут до бойцов Донецкого направления.

Военнослужащие получат также разработанные в Тюменской области приборы для подавления беспилотных летательных аппаратов, для бесшумной стрельбы, для гашения вспышки выстрела, тепловизионные прицелы и другое необходимое оборудование.

Напомним, мультимедийная выставка #ВместеСильнее, посвященная годовщине с начала проведения специальной военной операции, проходила в музее "Россия - моя история" и стала совместным проектом информагентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения.

Помимо писем с гуманитарным грузом бойцы получат видеоролик со словами поддержки от посетителей экспозиции #ВместеСильнее.

Николай Ступников