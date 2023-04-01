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На Велижанском тракте под Тюменью тушат ландшафтный пожар

Происшествия, 17:25 17 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ландшафтный пожар тушат спасатели в районе восьмого километра Велижанского тракта под Тюменью. На месте работает 21 специалист и пять единиц спецтехники.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе главного управления МЧС России по Тюменской области, горит сухая растительность. Площадь пожара уточняется. Угрозе жилым строениям и промышленным объектам нет. Группировка пожарных сил справляется имеющимися ресурсами.

Оксана Корнеенкова

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# ландшафтный пожар , пожаротушение

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