На Велижанском тракте под Тюменью тушат ландшафтный пожар

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ландшафтный пожар тушат спасатели в районе восьмого километра Велижанского тракта под Тюменью. На месте работает 21 специалист и пять единиц спецтехники.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе главного управления МЧС России по Тюменской области, горит сухая растительность. Площадь пожара уточняется. Угрозе жилым строениям и промышленным объектам нет. Группировка пожарных сил справляется имеющимися ресурсами.

Оксана Корнеенкова