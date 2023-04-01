Более 3 тысяч тюменцев зарегистрировались на участие в предварительном голосовании "Единой России"

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Более 3 тысяч жителей Тюменской области зарегистрировались для участия в электронном предварительном голосовании "Единой России". Регистрация стартовала 17 апреля и продлится по 26 апреля. Жителям региона необходимо зайти в свой личный кабинет на сайте pg.er.ru и авторизоваться при помощи ЕСИА "Госуслуги", сообщает региональное отделение "Единой России".

По словам председателя регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Андрея Артюхова, выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. Тюменцы смогут проголосовать за них с 22 по 28 мая.

"Предварительное голосование "Единой России" – это возможность среди своих людей выбрать лучших. В этом году у нас большой выбор – в числе зарегистрированных есть действующие депутаты гордумы, партийные активисты, волонтеры, мы даем возможность каждому", – добавил Андрей Артюхов.

Руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова отметила, что "Единая Россия" прислушивается к мнению избирателей и приглашает участвовать в процедуре всех желающих независимо от партийной принадлежности.

"Всем нам предстоит выбрать тех кандидатов, кто представит партию на сентябрьских выборах", - подчеркнула Ольга Швецова.

В предварительном голосовании, по ее словам, участвует и много новых лиц — волонтеры, общественники, активная молодежь, участники образовательного партийного проекта "ПолитСтарт".