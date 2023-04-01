В Тюменской области возбудитель боррелиоза обнаружен в 12 клещах

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области доставили на исследование 75 клещей. Возбудитель боррелиоза выявлен у 12 членистоногих, то есть 16 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Напомним, 398 жителей Тюменской области, в том числе 84 ребенка до 14 лет, пострадали от укуса клещей с 16 марта по 17 апреля.