Тюменская победительница "Универвидения-2022" представила версию "КПЗК" при поддержке соцсети

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трек и сниппет "КПЗК" презентовала тюменская исполнительница Кристина Тихонова в сотрудничестве с VK Music Records в Тюмени в центре творчества "Максимум" 18 апреля. В песне поется о девочке, которой некогда думать о любви.

Певица заключила контракт, благодаря победе в Национальном музыкальном проекте "Универвидение-2022". Текст и музыку написала сама Кристина. Режиссурой, раскадровкой и монтажом ролика занималась видеограф Юлия Шамина.

"Пока у нас вышла только короткая версия-презентация песни. Про полный клип, конечно, думали. Скорее всего, это будет что-то динамичное и танцевальное, но в первую очередь хотели как можно больше разноплановых активностей, поэтому сначала выпустили сниппет", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Кристина Тихонова.

Плотная работа над звукозаписью началась в феврале. По словам директора центра творчества "Максимум" Ирины Бархатовой, трек записывали у продюсера и саунд-дизайнера, которые работали с Полиной Гагариной, Snoop Dogg и другими известными исполнителями. Это самый высокий уровень продакшна и аранжировки, существующий в России на сегодняшний день.

"Я рада, что это произошло, мы шли к этому целый год. Отрадно, что компания VK Music Records настолько верит в нашу Кристину и вложила в нее уже серьезные средства. Нас очень хвалил московский лейбл, говорят, не ожидали от нас такого уровня подготовки. При этом ВКонтакте отвечает только за музыкальную часть, мы занимаемся видеопродвижением артистки и присвоением данных композиций конкретно этому исполнителю. Наш совместный тандем дает уже невероятные успехи", – добавила она.

Сниппет "КПЗК" можно посмотреть во ВКонтакте и на других музыкальных площадках.

Также в Москве Кристина Тихонова записала вокал на еще одну песню под названием "Лучше". Ее премьера состоится в конце мая. "Пока не могу сказать, о чем она, пусть интрига сохранится", - сказала тюменская певица.

Кроме Кристины на презентации выступили и другие творческие коллективы центра.

Напомним, в 2022 году Кристина Тихонова также взяла Гран-при областной Студвесны, а на всероссийском этапе стала лауреатом.

Виктория Макарова