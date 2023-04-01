На фестивале "Дыхание Арктики" впервые планируют сделать программу для взрослых

| Фото: группа "Дыхание Арктики" во ВКонтакте | Фото: группа "Дыхание Арктики" во ВКонтакте

Фестиваль искусств и творчества "Дыхание Арктики" пройдет на Ямале в ноябре. Впервые организаторы разработают программу не только для детей, но и для взрослых.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала ответственная за творческий продукт на фестивале, директор тюменского центра творчества "Максимум" Ирина Бархатова.

"Нужно не только ребят к творчеству привлекать, но и взрослых занимать. На Крайнем Севере люди на месторождениях работают сутками. Работа тяжелая, а самое главное, место изолированное. Оттуда сложно улететь. Мы сами, когда привозили артистов, застревали из-за нелетной погоды на 12 суток. Поэтому необходимо дать возможность культурно отдохнуть. Возможно, в этом году компания сделает караоке-баттлы, танцевальные шоу или что-то другое", - пояснила она.

На фестивале творческие коллективы и сольные исполнители представляют свой талант в номинациях: "Народный вокал", "Хореография", "Инструментальный жанр". Команда Ирины Бархатовой привозит на Ямал режиссеров, постановщиков, художников, фотохудожников и других профессионалов. Они помогают ставить ребятам номера для финального концерта.

"Еще организаторы привозят звезд. В прошлый раз был детский хедлайнер из Тюмени Полина Сюткина и певец Митя Фомин. В этом году, возможно, поедет артистка Кристина Тихонова, чтобы выступить для молодежи, для старшего поколения тоже кого-то выберут. Пока программа в разработке", - добавила руководитель центра "Максимум".

Подробнее за анонсами можно следить в официальной группе проекта во ВКонтакте.

Напомним, фестиваль "Дыхание Арктики" – одна из инициатив программы "Родные города", которые реализует "Газпромнефть-Ямал".

Виктория Макарова