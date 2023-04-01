Тюменка вышла в финал кулинарного шоу на федеральном канале

| Фото: скриншот с видео телеканала "Пятница" | Фото: скриншот с видео телеканала "Пятница"

Жительница Тюмени Марина Сапчугова вышла в финал серии седьмого сезона шоу "Кондитер" на телеканале "Пятница". Разрез ее торта ведущий назвал аппетитным. Однако в суперфинал женщине попасть не удалось.

Об участии в шоу Марина Сапчугова рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

В серии от 18 апреля кондитеры со всей России приносили сладости, посвященные культуре Непала. Тюменка принесла Ренату Агзамову на пробу необыкновенно атмосферный и красивый торт. Она возвела на нем горную вершину, заросшую деревьями, у подножия которой замерло в спокойствии озеро. По нему дрейфует лодка с экзотическими непальскими фруктами и сувенирами. В составе торта апельсиновый бисквит, начинка манго и маракуйя, а также крем на основе сливок и белого шоколада.

| Фото: скриншот с видео телеканала "Пятница" | Фото: скриншот с видео телеканала "Пятница"

"Мне хотелось создать такой базар на воде, куда приплывают туристы и местные жители, чтобы купить традиционные непальские сувениры и продукты. Считаю, что воплотила свою задумку в полной мере", - подчеркнула женщина.

Кстати, Марина пришла в образе – ее красоту подчеркивало красное сари и ослепительная улыбка. На вопрос Агзамова, почему гора и лодка почти одного размера, Марина, ни на секунду не растерявшись, ответила: "Я кондитер, я так вижу". В интервью нашему изданию она пояснила, что гора вдали, а лодка близко, потому по факту все пропорции соблюдены.

Марина рассказала, что очень волновалась, потому что участие в шоу – это колоссальный выход из зоны комфорта. Но она справилась. По словам финалистки, в эфир выходит весьма усеченная версия дегустации тортов. За кадром остается много смешных моментов и диалогов.

Жюри оценило торт тюменки по достоинству, она вышла в финал. В следующем состязании – повторить торт главного кондитера страны Рената Агзамова – Марина тоже не ударила в грязь лицом. Однако в суперфинал женщине попасть не удалось.

"Техническое задание по изготовлению торта для Владимира Сычёва я выполнила: были горы, альпинисты и монах. А остальное – дело вкуса. Коллегу, прошедшую в суперфинал, от души поздравила. Сама ничуть не расстроилась, благодарна шоу за яркие эмоции и полезный опыт", - подчеркнула Марина Сапчугова.

| Фото: предоставлено Мариной Сапчуговой | Фото: предоставлено Мариной Сапчуговой

Сама героиня – счастливая жена, 16 апреля с супругом Вячеславом отметили годовщину свадьбы, и мама троих прекрасных детей: 19-летней Даши, семилетней Маши и шестилетнего Серёжи. Кстати, сын мечтает стать участником шоу "Кондитер. Дети". Он помогает маме в сладком искусстве, больше всего любит отливать фигурки из шоколада. Действует как профессионал – работает в перчатках и на совесть.

Марина увлекалась выпечкой с детства, но окунулась в десертное дело с головой в 2016 году, после второго декретного отпуска. Хотя по профессии она юрист, по призванию – кондитер.

Сейчас с улыбкой вспоминает первый торт "Клубничка", испеченный для подруги на день рождения, которым, к слову, тогда весьма гордилась.

| Фото: предоставлено Мариной Сапчуговой | Фото: предоставлено Мариной Сапчуговой

Домашним кондитером стала постепенно, сработали рекомендации родственников, друзей, сарафанное радио. Сейчас Марина Сапчугова не мыслит себя без любимого увлечения, которое со временем превратилось в настоящее дело ее жизни.

Инна Кондрашкина