Команды допризывников-курсантов Тюменской области покажут навыки стрельбы

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Курсанты-допризывники Тюменской области примут участие во II этапе спартакиады среди допризывной молодежи, который пройдет на базе регионального центра патриотического воспитания "Аванпост" 21 апреля.

Заявки подали восемь команд из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, а также из Аромашевского, Юргинского, Ишимского, Упоровского, Тобольского районов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Курсанты посоревнуются в практической стрельбе, метании, оказании первой помощи и пауэртлоне. В составе каждой команды выступят шесть ребят от 14 до 17 лет. В первых трех испытаниях примут участие два человека из команды. В пауэртлоне команды выступят полным составом.

В 2023 году спартакиада проходит в четыре этапа. Первый состоялся в феврале в Заводоуковском городском округе. III этап пройдет 18 и 19 мая в Тюмени на базе ТВВИКУ, центра "Аванпост" и спортивного комплекса "Гагаринский", IV этап – 14 и 15 сентября в Ишиме. Команду-победителя наградят переходящим кубком. Лучшие спортсмены войдут в состав сборной Тюменской области и представят регион на всероссийском уровне.