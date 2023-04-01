Тюменская мастерская "Дед Мазай" нарастила производство на 25 % за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 25 % нарастил объем производства производитель лодок и катамаранов - мастерская "Дед Мазай" - в Тюмени за прошлый год. Продукция известна и в других регионах. Ею пользуются туристы, рыбаки и компании. В сезон, который начался в марте, предприятие получает от трех заказов в неделю. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор мастерской "Дед Мазай" Дмитрий Брем.

На выставке "Охота и рыбалка. Туризм, спорт, отдых" представлены катамаран, чехлы для лодочных моторов, герметичные сумки для рыбаков и другая продукция производственной компании.

"Этот катамаран предназначен для сплавов по реке. Он рассчитан на небольшую компанию туристов. В нем все тюменское, кроме мотора. У нас с марта начался сезон – в неделю получаем от трех заказов на катамараны. Популярны разные модели – по два и три баллона, с рундуками, надстройкой и ограждениями либо без них", - пояснил руководитель.

Он также показал устройство гермосумки для рыбаков. Внешне она напоминает рюкзак, но, в отличие от простых моделей, абсолютно герметичная. Она натолкнула производственников на идею выпускать аналогичные армейские и туристические сумки.

"Для специальной военной операции думаем сумки армейские шить. Сейчас прорабатываем идею: конструкция, временные и прочие затраты по изготовлению. Пока у нас есть вариант для рыбаков - сумка не пропускает влагу, в ней можно хранить вещи", - отметил руководитель.

Напомним, специализированная выставка "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых" открылась в Выставочном зале в Тюмени 19 апреля. На ней представлены вездеходы тюменского производства, снасти и холодное оружие. Кроме того, любой желающий может пройти тестирование по управлению маломерными судами.

Оксана Корнеенкова