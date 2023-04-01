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Контрафактную вакцину от бешенства животных выявили в Тюменской области

Происшествия, 16:52 20 апреля 2023

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Контрафактную вакцину от бешенства животных "Нобивак® Rabies" выявили в Тюменской области. По информации регионального управления Россельхознадзора, официально данный препарат серии А592В03 производитель в Россию не поставлял.

"По данным уполномоченного представителя нидерландской компании ООО "Интервет Интернешнл Б. В." официально на территорию Российской Федерации указанная вакцина не ввозилась", - уточнили в ведомстве.

Вместе с тем, вакцину направили в Армению, Азербайджан и Казахстан.

В управлении Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО-Югре подчеркнули, что фальсифицированные, контрафактные, недоброкачественные лекарственные средства запрещены к продажи в России. Такие препараты подлежат изъятию из обращения и уничтожению.

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# бешенство , вакцина , контрафакт , Россельхознадзор

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