Более 30 мер поддержки действуют в Тюменской области для семей бойцов СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Мы помогаем и будем помогать тем, кто защищает суверенитет и рубежи нашей родины. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Тюменской области в 2022 году в областной думе 20 апреля.

Он рассказал о том, что в регионе действуют более 30 мер поддержки для родных и близких бойцов специальной военной операции. Перед региональными и муниципальными органами власти поставлена задача держать в фокусе внимания семью каждого участника СВО.

Самим тюменским мобилизованным и добровольцам именных подразделений направляют дополнительное оборудование, снаряжение, инвентарь. За счет средств областного бюджета им предусмотрены дополнительные выплаты - единовременная поддержка в размере 100 тыс. рублей.

Оказывается комплексная помощь прибывшим в Тюменскую область жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины, вынужденно покинувших свой дом. Людей размещают, предоставляют предметы первой необходимости, социальные выплаты, путевки.

Инна Кондрашкина