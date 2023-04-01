3,7 тысяч домовладений догазифицируют в Тюменской области в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 3 тыс. 700 домовладений подключат к газу и построят подводящие газопроводы к границам 34 садоводческих некоммерческих товариществ в 2023 году. Мероприятия по догазификации продолжатся без взимания средств с жителей Тюменской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, выступая перед областными депутатами с отчетом за 2022 год.

Размер соцподдержки на установку внутридомового газового оборудования в прошлом году году составил 130 тыс. рублей. В рамках догазификации выполнено 10 тыс. 374 договора о подключении – газовые сети построены до границ земельных участков.

Напомним, чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку. Это можно сделать на сайте газораспределительной организации, через портал Госуслуг, МФЦ или в "Газпром межрегионгаз Север" по адресу: ул. Энергетиков, 165 Для оформления заявки нужно свидетельство о праве собственности на земельный участок и домовладение, паспортные данные, СНИЛС и ситуационный план.

Инна Кондрашкина