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В Тюменском районе ликвидировали ландшафный пожар

Происшествия, 21:49 20 апреля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Ландшафный пожар вблизи п. Боровский ликвидировали в Тюменском районе вечером 20 апреля.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 17 часов 30 минут. В настоящее время пожар ликвидирован. Отдельные очаги горения сухой травы и растительности проливаются.

Всего на тушениепривлекались 24 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России: 17 человек и 5 единиц техники.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , ландшафтный пожар

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