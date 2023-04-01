В Тюменском районе ликвидировали ландшафный пожар

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Ландшафный пожар вблизи п. Боровский ликвидировали в Тюменском районе вечером 20 апреля.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 17 часов 30 минут. В настоящее время пожар ликвидирован. Отдельные очаги горения сухой травы и растительности проливаются.

Всего на тушениепривлекались 24 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России: 17 человек и 5 единиц техники.