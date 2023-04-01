Теплая и дождливая погода ожидается в Тюменской области в выходные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплые и дождливые выходные прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 22 и 23 апреля. По данным центра Фобос, дневная температура воздуха составит от 9 до 12 градусов, ночная – до плюс 6, в отдельных районах пройдут дожди.

В Тюмени 22 апреля ожидается переменная облачность, дождь. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, ночью столбики термометров покажут плюс 7. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

23 апреля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Днем температура воздуха повысится до плюс 11 градусов, в ночные часы она составит плюс 4. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду.

Тепло будет и в начале следующей недели. 24 апреля вероятность осадков сохранится, воздух днем прогреется до 10 плюс градусов. А во вторник, 25 апреля, дневная температура воздуха достигнет плюс 18.

Любовь Голышева