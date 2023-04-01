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Тюменцев приглашают на субботник в археологический музей-заповедник

Общество, 16:27 21 апреля 2023

пресс-служба тюменского музейно-просветительского сообщества | Фото: пресс-служба тюменского музейно-просветительского сообщества

Тюменцев приглашают принять участие в мероприятии "Экологический десант", которое пройдет в археологическом музее-заповеднике 22 апреля. Активистам предлагают облагородить территорию, сообщает пресс-служба тюменского музейно-просветительского объединения.

Жители областной столицы, желающие поработать на природе, приобщиться к делу сохранения природного и культурного наследия города, должны подать заявку. Более подробную информацию можно узнать по тел: +7 (3452) 76-67-67.

Добавим, акция "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры", приуроченная к Международному дню защиты памятников и исторических мест, проводятся в апреле ежегодно по всей России в рамках нацпроекта "Культура".

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# археологический музей-заповедник , уборка

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