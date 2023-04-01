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За кражу денег со счета сироты жительница Абатского района заплатит 100 тысяч рублей

Происшествия, 15:54 21 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в размере 100 тыс. рублей заплатит жительница Абатского района. Суд установил, что 25-летняя женщина совершила кражу денежных средств с банковского счета несовершеннолетней сироты, сообщает прокуратура Тюменской области.

В с. Водолазово подсудимая нашла утерянную несовершеннолетней сим-карту и установила ее в свой телефон. С помощью отправки SMS на номер 900 женщина похитила более 12 тыс. рублей с банковских счетов потерпевшей.

Омутинский районный суд назначил виновной наказание в виде штрафа, а смартфон Samsung Galaxi М12, принадлежащий осужденной, конфискован как орудие преступления в доход государства.

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# Абатский район , кража , уголовное дело

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