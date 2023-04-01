Около 70 работ художников выставили в галерее современного искусства в Тюмени
Около 70 работ художников Тюмени и Кургана представили в галерее современного искусства Volart, которая открылась на втором этаже торгово-выставочного центра строительства "ДомЭкспо" в областном центре.
Ранее галерея существовала в онлайн-формате. В новом пространстве будут формировать экспозиции из каталогов на сайте с периодичностью раз в три месяца. Это будут персональные выставки художников, тематические экспозиции графики, живописи.
"Под каждое открытие сделаем мероприятие, пригласим всех интересующихся искусством. Мы будем рады гостям. У каждой работы есть история, и мы готовы рассказывать о них", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сооснователь Volart gallery Анастасия Волосникова.
На стенах сейчас развешаны 40 работ, еще 30 представлены на стендах. Здесь можно увидеть керамику, скульптуру, живопись и графику. В онлайн-галерее размещено около 200 произведений. Работы проходят серьезный отбор, в этом помогает тюменский искусствовед Оксана Костко.
"Для нас важна образовательная составляющая. Есть профессиональная оценка искусствоведов", – добавила Анастасия Волосникова.
Авторы, желающие разместить свои работы в галерее, могут связаться с владельцами пространства через сайт и получить обратную связь. Понравившуюся работу художника посетители могут примерить на свой интерьер через дополненную реальность в телефоне.
В конце июня – начале июля здесь состоится официальное открытие. Сейчас пространство, открывшееся 21 апреля, работает в техническом режиме.
Побывать в галерее можно со вторника по субботу с 13 до 19 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.
Инна Пахомова