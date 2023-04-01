В Тюмени разработают технологию выращивания картофеля раннеспелых сортов

| Фото: krimm.ru | Фото: krimm.ru

Технологию посадки семенного картофеля для повышения урожайности разрабатывает аспирант ГАУ Северного Зауралья Андрей Гайзатулин. На основе данных трехлетних наблюдений он планирует создать рекомендации для крупных сельхозпроизводителей и владельцев небольших подсобных хозяйств.

Специалист изучает распространенные в Тюменской области сорта "Ред Скарлет" и "Северный". На выход сменной фракции клубней, по его мнению, влияют время начала посевных работ, глубина посадки, расстояние между кустами и предшественник овощной культуры.

При этом лучшим предшественником для картофеля, по словам Андрея Гайзатулина, является чистый пар, то есть поле, свободное от возделывания культур в течение всего вегетационного периода. Хорошая урожайность наблюдалась после овса.

Ученый также определил оптимальную глубину посадки, а также оптимальное расстояние между кустами, которое положительно влияет на урожайность. К посеву он советует приступать во второй декаде мая.

Свое исследование Андрей Гайзатулин продолжит и в 2023 году. Затем предложит технологию выращивания семенного картофеля раннеспелых сортов, пишет АиФ-Тюмень.