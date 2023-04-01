В Тюмени разработают технологию выращивания картофеля раннеспелых сортов
Технологию посадки семенного картофеля для повышения урожайности разрабатывает аспирант ГАУ Северного Зауралья Андрей Гайзатулин. На основе данных трехлетних наблюдений он планирует создать рекомендации для крупных сельхозпроизводителей и владельцев небольших подсобных хозяйств.
Специалист изучает распространенные в Тюменской области сорта "Ред Скарлет" и "Северный". На выход сменной фракции клубней, по его мнению, влияют время начала посевных работ, глубина посадки, расстояние между кустами и предшественник овощной культуры.
При этом лучшим предшественником для картофеля, по словам Андрея Гайзатулина, является чистый пар, то есть поле, свободное от возделывания культур в течение всего вегетационного периода. Хорошая урожайность наблюдалась после овса.
Ученый также определил оптимальную глубину посадки, а также оптимальное расстояние между кустами, которое положительно влияет на урожайность. К посеву он советует приступать во второй декаде мая.
Свое исследование Андрей Гайзатулин продолжит и в 2023 году. Затем предложит технологию выращивания семенного картофеля раннеспелых сортов, пишет АиФ-Тюмень.