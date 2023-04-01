Средняя зарплата работников культуры в Тюмени выросла на два процента за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2% выросла средняя заработная плата работников культуры Тюмени в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

При плановом показателе 51 тыс. 237 рублей в 2022 году она фактически составила 53 тыс. 557 рублей, сообщила директор городского департамента культуры Ирина Алексеева.

План на 2023 год, по ее словам, составляет 53 тыс. 557 рублей, пишет "Вслух.ру".

Отметим, что в Тюменской области предлагается более 18 тысяч вакансий. Из них 462 - предложения для трудоустройства в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.