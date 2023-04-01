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Александр Моор предложил регионам подключиться к туристскому проекту для детей мобилизованных

Губернатор, 12:27 23 апреля 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Присоединиться к туристскому проекту для детей из семей военнослужащих предложил регионам России губернатор Тюменской области Александр Моор.

С таким предложением он выступил на IV Всероссийском форуме национального единства в Ханты-Мансийске.

Александр Моор отметил, что знание многонациональной истории государства должно формироваться с детства. Способствовать этому может и организация туристических поездок по территориям Уральского федерального округа для детей из семей военнослужащих.

"Дать им возможность отдохнуть и познакомиться с историей и культурой соседей. А главное, - укрепить чувство национальной идентичности, увидеть, как в мире и согласии в наших регионах живут представители разных народов, вероисповеданий, подружиться со сверстниками", - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор пригласил подключиться к проекту межрегионального взаимного туризма для детей из семей мобилизованных все регионы страны. В подарок от Тюменской области Александр Моор передал юным жителям Югры из семей военнослужащих 100 турпутевок в Тобольск.

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