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Первую в Тюменской области криогенную автозаправочную станцию откроют в мае

Экономика, 08:25 25 апреля 2023

snht.ru | Фото: snht.ru

Строительство первой в регионе криогенной автозаправочной станции завершает компания "СПГ Проект Инжиниринг" в Ишимском районе. Комплекс расположен на пятом километре автодороги Ишим – Лозовое, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

"Уже в мае здесь можно будет заправить транспорт метаном - компримированным природным газом. А к концу текущего года для магистральных тягачей и автобусов планируется обеспечить возможность заправки сжиженным природным газом", - уточнили в ведомстве.

А также подчеркнули, что данный объект поспособствует ускоренному формированию территориальной распределительной сети СПГ.

Отметим, что в Тюменской области уже действуют восемь метановых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Четыре станции – в Тюмени, три – в Тобольске, еще одна в Абатском районе на 364-м км трассы Тюмень – Омск. По итогам 2022 г. спрос на газомоторное топливо увеличился на 45 %, а объем потребления составляет более 20 млн кубометров газа.

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# автозаправочная станция , Ишимский район

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