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Тюменская Росгвардия присоединилась ко Всероссийской "Весенней неделе добра"

Общество, 17:18 24 апреля 2023

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Благотворительную помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям оказали тюменские росгвардейцы в рамках акции "Весенняя неделя добра". На собственные средства сотрудники приобрели продукты для подопечных "Дома милосердия".

Председатель социальной организации Галина Паршуткина поблагодарила росгвардейцев и отметила, что поддержка и внимание со стороны правоохранителей очень значимы для восстановления сил и интереса к жизни пациентов учреждения.

Также региональная общественная организация многодетных семей "Радость" приняла от сотрудников вневедомственной охраны собранную ими одежду для взрослых и детей, а также игрушки и развивающие книги.

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В районных населенных пунктах росгвардейцы в свободное от службы время помогли пожилым одиноким гражданам в уборке придомовых территорий и земельных участков после зимы.

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# благотворительность , Росгвардия

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