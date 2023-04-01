Девять человек пострадали в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Девять человек пострадали в аварии с участием рейсового автобуса на 110-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 24 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Здесь столкнулись рейсовый автобус "Тобольск – Тюмень" и пустой бензовоз "КамАЗ". По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
У пострадавших диагностированы ушибы и ссадины. Обстоятельства ДТП выясняются.