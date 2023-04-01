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Девять человек пострадали в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Происшествия, 23:46 24 апреля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Девять человек пострадали в аварии с участием рейсового автобуса на 110-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 24 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Здесь столкнулись рейсовый автобус "Тобольск – Тюмень" и пустой бензовоз "КамАЗ". По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

У пострадавших диагностированы ушибы и ссадины. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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