Девять человек пострадали в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Девять человек пострадали в аварии с участием рейсового автобуса на 110-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 24 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Здесь столкнулись рейсовый автобус "Тобольск – Тюмень" и пустой бензовоз "КамАЗ". По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

У пострадавших диагностированы ушибы и ссадины. Обстоятельства ДТП выясняются.