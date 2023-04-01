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Тюменцы покажут свои спектакли на шоу-кейсе в течение пяти дней

Общество, 13:40 25 апреля 2023

МТЦ "Космос"

Заявку на фестиваль "Шоу-кейс тюменских театров" принимают с 24 апреля по 10 мая. Жюри ждет готовые спектакли и их эскизы. Показ работ пройдет на площадке МТЦ "Космос" с 18 по 22 мая.

"Космос" проводит "Шоу-кейс" четвертый раз. Это фестиваль, во время которого федеральные эксперты в области театра смотрят, оценивают и дают обратную связь участникам коллективов и творческим единицам Тюмени и юга Тюменской области. Это возможность для молодежных сообществ заявить о себе и своем театральном проекте, получить поддержку, сообщают организаторы.

"Проект развивает молодежное театральное движение, повышает качество спектаклей, популяризирует театральное искусство, занимается поиском взаимодействия театра и смежных областей, поддержкой эскизов для дальнейшего доведения их до готовых спектаклей. У фестиваля два направления. Первое — это конкурс готовых спектаклей, в котором победители попадают в афишу "Космоса". И второе — конкурс эскизов, где победители получают финансовую поддержку на реализацию полноценного спектакля", — рассказала и.о. руководителя "Космоса" Оксана Сысоева.

Финал шоу-кейса пройдет 22 мая.

В 2022 году победители конкурса эскизов получили до 200 тыс. рублей. В 2023 году сумма увеличена на 50 тыс. рублей. Общий призовой фонд составляет 700 тыс. рублей.

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# МТЦ Космос , шоу-кейс

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