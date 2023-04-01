Георгиевские ленточки тюменцам будут вручать в скверах и на площадях до 9 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 15 тыс. Георгиевских ленточек планируют раздать тюменцам в преддверии 9 Мая участники движения "Волонтеры Победы". Еще 70 тыс. символов Победы получат жители муниципальных образований Тюменской области.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель регионального отделения Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Дарья Терехина.

Патриотическая акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к празднованию Дня Победы, стартовала в Тюмени 25 апреля. По традиции волонтеры Победы начали раздачу лент на площади Борцов Революции областного центра.

"В 2022 году жители Тюмени получили около 10 тысяч ленточек, в районах – около 60 тысяч. Мы решили не отходить от традиции и раздать горожанам первые 800 лент на этом месте", - отметила Дарья Терехина.

Напомним, что в Тюменской области акция "Георгиевская ленточка" впервые прошла в 2005 году. С тех пор ее участниками ежегодно становятся более 50 тыс. человек.

До 9 мая пункты выдачи будут работать во всех муниципальных районах Тюменской области, на площадях, в торговых центрах, на митингах и на концертах.

Так, в Тюмени символ памяти о Победе будут раздавать на Цветном бульваре 27 апреля, 2 и 4 мая с 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, а также 29 апреля и 7 мая с 14 до 15 часов.

В сквере Николая Машарова - 27 апреля с 12 до 18 часов, в сквере Депутатов - 27 апреля, 4 мая с 18 до 19 часов и 29 апреля с 15 до 16 часов.

На мосту Влюбленных - 29 апреля, 7 мая с 16 до 17 часов, на ул. Дзержинского у дома Буркова - 25 апреля с 12 до 18 часов.

На площади Европы - 29 апреля с 12 до 18 часов, у входной зоны ТРЦ "Кристалл" - 4 мая с 12 до 18 часов. У входной зоны ТРЦ "Колумб" - 5 мая с 12 до 18 часов.

На площади Памяти - 6 мая с 12 до 18 часов. Непосредственно в праздничный день тюменцы смогут получить Георгиевскую ленточку у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны" с 9 до 15 часов.

Николай Ступников