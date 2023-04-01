Плановая тренировка проходит в администрации Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Плановая практическая тренировка по действиям при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, проходит в администрации Тюмени 25 апреля. Об этом сообщили в мэрии.

По легенде, в здании "обнаружен подозрительный предмет". Место оцеплено, началась эвакуация персонала.

В тренировке принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии.

"Подобные мероприятия проводятся с целью оценить правильность и слаженность действий сотрудников при эвакуации, отработать их взаимодействие с охраной здания, а также отработать взаимодействие охраны с правоохранительными органами", – сообщили в администрации города.