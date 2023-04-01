  • 25 апреля 202325.04.2023вторник
  • USD81,2745
    EUR89,4589
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Плановая тренировка проходит в администрации Тюмени

Общество, 18:33 25 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Плановая практическая тренировка по действиям при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, проходит в администрации Тюмени 25 апреля. Об этом сообщили в мэрии.

По легенде, в здании "обнаружен подозрительный предмет". Место оцеплено, началась эвакуация персонала.

В тренировке принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии.

"Подобные мероприятия проводятся с целью оценить правильность и слаженность действий сотрудников при эвакуации, отработать их взаимодействие с охраной здания, а также отработать взаимодействие охраны с правоохранительными органами", – сообщили в администрации города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# администрация Тюмени , тренировка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:20 25.04.2023От массовых мероприятий ко Дню Победы в Голышмановском городском округе решили отказаться
18:48 25.04.2023Со 100-летним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны в Заводоуковске
18:33 25.04.2023Плановая тренировка проходит в администрации Тюмени
18:26 25.04.2023Памятную зону в парке Машиностроителей благоустроят в Заводоуковске