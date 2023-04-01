Семь компаний признаны победителями XI конкурса сайтов Тюменской области

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

72 заявки от компаний поступило на XI конкурс сайтов Тюменской области. Он прошел по восьми номинациям, в том числе новой, связанной с креативными индустриями. Церемония награждения призеров и победителей прошла в амфитеатре музейного комплекса Словцова 25 апреля.

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, конкурс сайтов – это профессиональная площадка в сфере web-разработок.

"В Тюменской области всячески поддерживаются IT-компании. В прошлом году начали применяться инструменты поддержки IT-специалистов. Мы также поддерживаем целевое обучение и школы программирования. В нашем регионе есть отличные компании, которые делают высоко качественные, конкурентные продукты, выходят на российский и зарубежный рынок", - рассказал он.

Среди конкурсантов самой многочисленной по числу заявок – 24 - оказалась номинация "Лучший сайт в сфере гостеприимства и сервиса". Победителем признан сайт отеля "Евразия". Второй по числу заявок стала номинация "Лучший сайт в сфере строительства", победа досталась ООО "Меридиан Констракшн". В новой номинации "Креативные индустрии" эксперты оценивали 18 сайтов. Диплом победителя вручен учебному центру "Дельфа".

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Самый лучший сайт в сфере АПК - ООО "Согласие", в промышленности – компания SENS FASHION, в здравоохранении - центр аллергии и астмы "Парацельс".

Тюменская компания "Железная мебель" стала победителем сразу в двух номинациях конкурса: "Лучший интернет-магазин" и "Голос интернета" - приз зрительских симпатий. Заместитель директора компании Александр Ковалевский отметил в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что благодаря слаженной работе IT-отдела им удалось со второго места в прошлом году не просто подняться на ступень выше, но и увеличить географию поставок.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

"Мы на рынке с 2002 года. Поставляем готовую продукцию по всей стране. С 2022 году стали сотрудничать с Кыргызстаном. В 2023 году зайдем на рынки Казахстана, Узбекистана, Армении. Харизма и фантастические возможности по продвижению сайта - все это позволяет нам открывать новые возможности для реализации продукции", - считает Александр.

12 экспертов из числа действующих предпринимателей в области информационных технологий оценивали работу сайтов - участников конкурса. Его организаторы отмечают, что, несмотря на активный переход бизнеса в соцсети, актуальность сайтов не теряется, международный опыт показывает - интерес к содержимому сайтов усиливается.

"В конкурсе важно то, что экспертное жюри не только ставит баллы, а дает каждому бизнесу свои рекомендации по улучшению сайтов, в конструкции, визуализации. Что, несомненно, увеличит посещаемость сайта, пользователей, покупателей, продаж. Наша миссия – создавать благоприятные условия для развития предпринимательства. И внутри этого конкурса она реализуется на 100 процентов", - уверена вице-президент ТПП Тюменской области Юлия Шакурская.

Для всех участников XI конкурса сайтов Тюменской области эксперты провели образовательную сессию. Они выступили на темы по продвижению сайтов, использованию поисковых систем, применению на практике нейросетей, чат-ботов.

Анжела Лебедева